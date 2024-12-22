Около 30 укрытий в Казани оказались недоступны для жителей в день атаки БПЛА

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Власти Казани отработали информацию от жителей и из соцсетей о недоступности около 30 укрытий в день атаки БПЛА на столицу Татарстана 21 декабря, сообщил замруководителя городского исполкома по вопросам ЖКХ и благоустройства Искандер Гиниятуллин на заседании оперштаба в мэрии Казани в воскресенье.

"К сожалению, вчера действительно произошел сбой информационной работы. Мы отслеживали информацию от жителей, получали от них обратную связь, читали комментарии в социальных сетях. Нами получена и отработана информация адресная по недоступности укрытий, это порядка 30 адресов", - сказал он.

Гиниятуллин уточнил, что в этих укрытиях был либо затруднен доступ в само помещение, либо не было организовано хранение ключей для предоставления по первому требованию, либо предназначенные для укрытия людей подвальные помещения оказались подтоплены, и в них было невозможно находиться.

Он напомнил, что для укрытия населения при чрезвычайных ситуациях используются подвальные помещения, цокольные этажи жилых домов, заглубленные помещения станций метрополитена, паркинги и иные объекты.

"В Казани 5 971 многоквартирный дом, и в них пригодны под временное укрытие 1 209 подвальных помещений, что соответствует 80% всего населения Казани, - уточнил Гиниятуллин. - Остальные 20% - в других заглубленных помещениях: метрополитен, паркинги и так далее".

Ранее сообщалось, что 21 декабря БПЛА повредили несколько жилых домов в Казани, в том числе самое высокое жилое здание столицы Татарстана - 37-этажный жилой комплекс "Лазурные небеса". Погибших и пострадавших нет.