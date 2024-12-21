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Оперштаб сообщил о восьми атаках БПЛА в Татарстане

Погибших и пострадавших нет

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Восемь атак БПЛА совершено на объекты в Татарстане, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

"К этой минуте зафиксировано восемь прилетов. Из них один на промышленное предприятие, один над рекой, шесть на жилой массив", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к этому моменту погибших и пострадавших нет.

Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях.

Ранее в субботу сообщалось, что в Казани из-за атаки БПЛА в субботу утром произошли пожары в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Были эвакуированы учащиеся учебных заведений города, а также жители домов, пострадавших в результате атаки беспилотников.

Введены временные ограничения на работу аэропорта Казани.

Татарстан
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