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Возобновлено теплоснабжение в курском Рыльске, атакованном ВСУ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Первоначальные ремонтно-восстановительные работы в Рыльске Курской области завершены, сообщил врио губернатор Александр Хинштейн в субботу.

"На данный момент - возобновлено теплоснабжение всех домов, подача газа - также полностью восстановлена. Во всех квартирах, где взрывной волной были выбиты окна, закрыт тепловой контур", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что работы были осложнены новыми порывами на теплотрассе, а также наличием не разминированных боеприпасов.

Хинштейн также сообщил, что в восстановлении пострадавших объектов помощь окажет федеральный центр.

"Сегодня вечером еще раз обсудили ситуацию в Рыльске с вице-премьером Правительства России Маратом Хуснуллиным, он заверил, что помощь федерального центра будет оказана. К понедельнику представим ему предварительный объем средств, необходимых для восстановления пострадавших и строительства новых объектов", - сообщил врио губернатора.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Хинштейн Рыльск Курская область
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