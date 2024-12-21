Боевую часть ракеты HIMARS обнаружили пиротехники в курском Рыльске

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сводный пиротехнический отряд МЧС России обнаружил часть ракеты HIMARS в городе Рыльск Курской области, который накануне подвергся массированной ракетной атаке со стороны Украины, сообщает МЧС РФ.

"Обнаружена и вывезена на полигон для уничтожения осколочно-фугасная боевая часть ракеты", - говорится в сообщении.

Пиротехники МЧС в Рыльске провели обследование трех объектов и территорию вокруг них. Всего ими осмотрено 600 кв. м территории.

В настоящее время работы продолжаются.