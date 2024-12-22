Путин заявил, что у РФ никогда не пропадало желание восстанавливать взаимодействие с США

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, комментируя глубокий кризис в российско-американских отношениях, заявил, что у Москвы никогда не пропадало желание восстанавливать взаимодействие.

"Можно все сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало", - сказал он в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован в его телеграм-канале.

Так Путин ответил на вопрос, можно ли выбраться "из глубокой ямы", в которую США закапывают двусторонние отношения с Россией, в том числе продолжая напичкивать Киев вооружением.

Президент заметил, что как бы история не складывалась, она всегда приобретает новые очертания в зависимости от изменения ситуации. В качестве примера он вспомнил время после крымской войны, когда против России были введены ограничения и страну упрекали в том, что она не реагирует на несправедливости в мире и изолируется.

"На что тогдашний канцлер и министр иностранных дел разослал депеши во все наши дипломатические представительства в Европе, где было написано, как реагировать на подобные заявления. Там были слова: Россия не сердится, Россия сосредотачивается. И постепенно, по мере сосредоточения России она вернула себе все права и в Черном море, и укрепилась, и так далее", - сказал Путин.

В этой войне против России участвовали практически все европейские державы, добавил он. "Но, несмотря на все это, ситуация менялась, видоизменялась, наступил период первой мировой войны, где те же страны, которые воевали против нас оказались нашими союзниками", - сказал президент.

"Всё меняется. Остаются неизменными только интересы, в данном случае, России и ее народа. Если мы увидим, что ситуация меняется таким образом, что есть возможности и перспективы выстраивать отношения с другими странами, мы к этому готовы. Вопрос не в нас, а в них. Но только - не в ущерб интересам РФ. (...) Мы, если будем строить отношения с кем-то, то мы будем строить (их - ИФ) только на основе интересов российского государства", - сказал президент.