Поиск

Путин отметил, что РФ всегда будет отвечать на вызовы, но готова к компромиссам

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сегодняшние противники России эскалируют ситуацию, мы будем отвечать на вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Не надо никого пугать, опасностей много, они возрастают. Мы видим, что делает наш противник сегодня - эскалирует ситуацию. Если так хочется, им плохо живется, пускай эскалируют дальше", - сказал он в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован в его телеграм-канале.

Так Путин ответил на вопрос, идет ли уже Третья мировая война.

"Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Когда наконец наши сегодняшние противники и возможные партнеры это услышат, поймут, осознают, тогда придет осознание того, чтобы искать компромиссы", - добавил президент.

Путин подчеркнул, что Россия готова к поискам этих компромиссов, но без ущерба для ее интересов.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

У пострадавших при падении Ан-2 на Камчатке нашли травмы, но не опасные для жизни

Путин заявил, что у РФ никогда не пропадало желание восстанавливать взаимодействие с США

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 42 украинских дронов

Экипаж и пассажир пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 эвакуированы

Найден пропавший на Камчатке самолет Ан-2, люди живы

Найден пропавший на Камчатке самолет Ан-2, люди живы
Военная операция на Украине

В Орловской области после атаки БПЛА загорелся объект топливной инфраструктуры

Вторичные выбросы мазута с потерпевших крушение танкеров зафиксированы на Кубани

Вторичные выбросы мазута с потерпевших крушение танкеров зафиксированы на Кубани

Семь человек стали жертвами ДТП в Луганской народной республике

Бывший замглавы Минпросвещения Грибов арестован на два месяца

Бывший замглавы Минпросвещения Грибов арестован на два месяца

Что произошло за день: суббота, 21 декабря

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5590 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2065 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });