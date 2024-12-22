Путин отметил, что РФ всегда будет отвечать на вызовы, но готова к компромиссам

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сегодняшние противники России эскалируют ситуацию, мы будем отвечать на вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Не надо никого пугать, опасностей много, они возрастают. Мы видим, что делает наш противник сегодня - эскалирует ситуацию. Если так хочется, им плохо живется, пускай эскалируют дальше", - сказал он в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован в его телеграм-канале.

Так Путин ответил на вопрос, идет ли уже Третья мировая война.

"Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Когда наконец наши сегодняшние противники и возможные партнеры это услышат, поймут, осознают, тогда придет осознание того, чтобы искать компромиссы", - добавил президент.

Путин подчеркнул, что Россия готова к поискам этих компромиссов, но без ущерба для ее интересов.