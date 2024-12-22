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Первые 150 спасенных птиц из Анапы доставили в зоопарк Краснодара

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краснодарский "Сафари-парк" принял первых 150 спасенных из Анапы птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе, сообщает оперштаб Кубани.

"Это особи чомги и серощекой поганки", - говорится в сообщении.

В РоссииБолее 700 птиц, попавших в мазут в Черном море, спасли на пляжах КубаниЧитать подробнее

Отмечается, что для пернатых предоставлена специальная карантинная зона в зоопарке. Это 15 вольеров, полностью оборудованных для приема и содержания спасенных птиц.

"После реабилитации и ликвидации последствий ЧС птиц выпустят в естественную среду обитания", - добавили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что зоопарк из Краснодара готов принять птиц, пострадавших от разлива топлива на Черноморском побережье.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы позднее были обнаружены пятна мазута.

Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позднее загрязнение мазутом пляжей растянулось до 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

Вечером в субботу в Темрюкском районе Краснодарского края, а также на центральном пляже Анапы были зафиксированы вторичные выбросы мазута с потерпевших крушение в Черном море танкеров.

Всего с пляжей Анапы и Темрюкского района уже убрано более 12 тыс. тонн загрязненного грунта. В ликвидации последствий разлива мазута принимают участие почти 8,5 тыс. человек, задействовано 370 единиц техники.

Анапа
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