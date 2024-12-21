Более 700 птиц, попавших в мазут в Черном море, спасли на пляжах Кубани

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Волонтеры оказали помощь сотням птиц, пострадавших на пляжах Черноморского побережья Краснодарского края из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров, сообщил в субботу оперативный штаб региона.

"В Анапе ветеринары и волонтеры спасли 735 птиц. Это результат с начала работы и к вечеру 21 декабря", - говорится в сообщении.

676 спасенных птиц передали для дальнейшей реабилитации в центр животных в Ставропольском крае.

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