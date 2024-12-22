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На Кубани собрали уже более 17 тыс. тонн загрязненного мазутом песка и грунта

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры собрали с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края более 17 тысяч тонн грунта и песка, загрязненного после разлива топлива из-за крушения танкеров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Как говорится в сообщении, очищено свыше 39,7 км береговой линии.

Отмечается, что в морском порту Анапы проведена дочистка акватории площадью 500 кв. метров.

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К ликвидации последствий разливал мазута на Черноморском побережье привлечено уже более 10 тыс. человек и 366 единиц техники. Мониторинг побережья увеличился на 37 км и доходит до населенного пункта Мысхако г. Новороссийска, добавили в ведомстве.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы позднее были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позднее загрязнение мазутом пляжей растянулось до 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

Вечером в субботу в Темрюкском районе Краснодарского края, а также на центральном пляже Анапы были зафиксированы вторичные выбросы мазута с потерпевших крушение в Черном море танкеров.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Краснодарский край
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