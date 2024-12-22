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Вторичные выбросы мазута на Кубани уберут в первую очередь

Вторичные выбросы мазута на Кубани уберут в первую очередь
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Уборку и вывоз вторичных выбросов мазута с потерпевших в Керченском проливе танкеров планируется выполнить в первую очередь, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Совместно с Росприроднадзором и экологами проработали следующий алгоритм - в первую очередь акцент сделаем на максимально быструю уборку и вывоз с прибрежной полосы мазута вторичного загрязнения, он находится в воде у берега. Это более жидкая смесь, наиболее опасная для пляжей", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

По его словам, после этого планируется максимально оперативно вывезти собранный в целлофановые пакеты мазут, поскольку нефтепродукт может разъедать пластик и вытекать.

"И в третью очередь - усилим вывоз загрязненного грунта, который волонтеры и спасатели складируют в плотные мешки, практически не протекающие. Температура сейчас низкая, плотный мазут застывает. Далее поэтапно и как можно быстрее уберем с пляжей все, что собирают сейчас люди, пришедшие на помощь", - добавил Кондратьев.

Он отметил, что с пляжей Анапы и Темрюкского района уже убрано более 12 тыс. тонн загрязненного грунта. В ликвидации последствий разлива мазута принимают участие почти 8,5 тыс. человек, задействовано 370 единиц техники.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы позднее были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позднее загрязнение мазутом пляжей растянулось до 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

Вечером в субботу в Темрюкском районе Краснодарского края, а также на центральном пляже Анапы были зафиксированы вторичные выбросы мазута с потерпевших крушение в Черном море танкеров.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Краснодарский край
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