Введенный после атаки дронов режим ЧС отменили в Татарстане

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Глава Татарстана Рустам Минниханов отменил режим ЧС, введенный после атаки беспилотников на Казань, сообщает пресс-служба руководителя республики в понедельник.

"Распоряжением раиса (главы - ИФ) Республики Татарстан от 23 декабря введенный ранее режим ЧС для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан снят", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 21 декабря БПЛА повредили несколько жилых домов в Казани, в том числе самое высокое жилое здание столицы Татарстана - 37-этажный жилой комплекс "Лазурные небеса". Погибших и пострадавших нет.

Всего было зафиксировано восемь прилетов БПЛА.

Вводились ограничения на работу аэропорта Казани, которые позже были сняты. Также на субботу и воскресенье были отменены все массовые мероприятия.