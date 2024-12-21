Поиск

Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация сняла введенный ранее в субботу временный запрет на прием и отправку авиарейсов международным аэропортом Казани.

"В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила пресс-служба ведомства.

В период действия ограничений на запасные аэродромы перенаправлены пять рейсов, следовавших в Казань.

Вооруженные силы Украины утром в субботу атаковали беспилотниками гражданские объекты в Казани тремя волнами ударов, нейтрализованы шесть БПЛА противника, сообщило ранее Минобороны РФ.

Казань Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 350 попавших в мазут птиц спасены на пляжах Кубани

Более 350 попавших в мазут птиц спасены на пляжах Кубани

"Газпром" второй раз за месяц обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

"Газпром" второй раз за месяц обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

Малый ракетный корабль "Туча" принят в состав ВМФ России

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Островский в ДНР

Вход в атакованный БПЛА самый высокий жилой дом Казани будет закрыт до утра

Вход в атакованный БПЛА самый высокий жилой дом Казани будет закрыт до утра

Береговая линия на Кубани загрязнена мазутом уже на протяженности 54 км

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации шести дронов ВСУ над Казанью

Аэропорт Саратова временно закрыт на прием и отправку авиарейсов

Около месяца уйдет на сбор нефтепродуктов на побережье Краснодарского края

Около месяца уйдет на сбор нефтепродуктов на побережье Краснодарского края

Оперштаб сообщил о восьми атаках БПЛА в Татарстане

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5583 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2065 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });