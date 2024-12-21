Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация сняла введенный ранее в субботу временный запрет на прием и отправку авиарейсов международным аэропортом Казани.

"В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила пресс-служба ведомства.

В период действия ограничений на запасные аэродромы перенаправлены пять рейсов, следовавших в Казань.

Вооруженные силы Украины утром в субботу атаковали беспилотниками гражданские объекты в Казани тремя волнами ударов, нейтрализованы шесть БПЛА противника, сообщило ранее Минобороны РФ.