Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация сняла введенный ранее в субботу временный запрет на прием и отправку авиарейсов международным аэропортом Казани.
"В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила пресс-служба ведомства.
В период действия ограничений на запасные аэродромы перенаправлены пять рейсов, следовавших в Казань.
Вооруженные силы Украины утром в субботу атаковали беспилотниками гражданские объекты в Казани тремя волнами ударов, нейтрализованы шесть БПЛА противника, сообщило ранее Минобороны РФ.