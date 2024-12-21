Вход в атакованный БПЛА самый высокий жилой дом Казани будет закрыт до утра

ЖК "Лазурные небеса" в Казани после атаки БПЛА Фото: Максим Платонов/РИА Новости

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Вход в казанский жилой комплекс "Лазурные небеса", который в субботу подвергся атаке БПЛА, будет закрыт до утра 22 декабря, сообщил со ссылкой на силовые структуры телеграм-канал администрации Советского района Казани.

"По информации силовых структур работы будут проводиться до утра, в здание никого не пустят", - говорится в сообщении.

За помощью во временном размещении жильцам рекомендовано обращаться в администрацию Советского района, где работает оперативный штаб и предоставляется горячее питание.

ЖК "Лазурные небеса" включает 37 наземных и 3 подземных этажей. Это самое высокое жилое здание в Казани.

Вооруженные силы Украины утром в субботу атаковали беспилотниками гражданские объекты в Казани тремя волнами ударов, нейтрализованы шесть БПЛА противника, сообщило ранее Минобороны РФ.