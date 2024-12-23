Более 21 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта убрано с пляжей Кубани

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры убрали с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края более 21 тыс. тонн грунта, загрязненного после разлива топлива из-за крушения танкеров, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"За сутки на побережье собрали еще более 4 тысяч тонн загрязненного грунта, всего с начала ликвидации - 21 тысячу тонн", - написал Кондратьев.

Ранее он сообщал, что для ускорения работы по вывозу загрязненного мазутом грунта с Черноморского побережья Краснодарского края дополнительно подключат 50 самосвалов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы введен режим ЧС.

Утром 23 декабря после шторма мониторинговые группы зафиксировали повторный выброс мазута на пляжи Анапы. По прогнозам специалистов, объем загрязненного мазутом грунта после крушения танкеров может увеличиться до 200 тыс. тонн.