Объем загрязненного мазутом грунта после ЧП в Керченском проливе может достичь 200 тыс. т

Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Объем загрязненного мазутом грунта после ЧП в Керченском проливе может достичь 200 тыс. тонн, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на главу Минприроды РФ Александра Козлова.

"По прогнозам специалистов, объем загрязненного мазутом грунта может увеличиться до 200 тысяч тонн. Надеюсь на помощь ученых, они должны подсказать, как действовать, какими реагентами работать в море. Что касается затонувших танкеров, то их необходимо обследовать с привлечением водолазов", - сказал Козлов.

По словам Козлова, для ликвидации ЧС сформирована группировка более чем в 10 тыс. человек. Работает 366 единиц техники, в том числе 270 - спецтехники.

"Сейчас основное внимание направлено на два участка: Благовещенская - Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы. Вывезли уже больше 14 тыс. тонн загрязненного песка. Определены места утилизации на четырех площадках. Сегодня решим, достаточно ли их. А также обсудим логистическую цепочку удаления мазута с прибрежной зоны. Чем больше мы сейчас соберем мазута, тем меньше проблем будет в апреле-мае, когда повысится температура, и мазут начнет подниматься наверх", - добавил глава Минприроды РФ.

ЧП в Керченском проливе

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы позднее были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позднее загрязнение мазутом пляжей растянулось до 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

Вечером 21 декабря в Темрюкском районе Краснодарского края, а также на центральном пляже Анапы были зафиксированы вторичные выбросы мазута с потерпевших крушение в Черном море танкеров.