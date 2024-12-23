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После разлива мазута в Керченском проливе обнаружены уже 18 мертвых дельфинов

После разлива мазута в Керченском проливе обнаружены уже 18 мертвых дельфинов
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Еще восемь мертвых дельфинов обнаружили на берегу моря в Новороссийске после разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря, сообщила "Интерфаксу" директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

Таким образом, всего с начала разлива мазута были найдены 18 мертвых дельфинов.

"Восемь мертвых дельфинов было обнаружено на берегу моря в Новороссийске. Возможные причины: острая интоксикация от пленки или паров мазута, отравленной рыбы, а также острая инфекция или контузия", - сказала Белей.

Она добавила, что точную причину гибели определят в ходе дополнительных исследований.

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Ранее сообщалось об обнаружении тел восьми азовок (черноморская морская свинья, азовка, азовский дельфин) на берегу Черного моря под Новороссийском, до этого обнаружили еще двух мертвых дельфинов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы введен режим ЧС.

Утром 23 декабря после шторма мониторинговые группы зафиксировали повторный выброс мазута на пляжи Анапы. По прогнозам специалистов, объем загрязненного мазутом грунта после крушения танкеров может увеличиться до 200 тыс. тонн.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Керченский пролив Черное море
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