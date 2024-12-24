Поиск

Более 24 тыс. кв. м акватории Черного моря обработали сорбентом после разлива мазута

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты обработали сорбентом более 24 тыс. кв. м акватории Черного моря после разлива топлива из-за крушения танкеров, сообщили в оперштабе Краснодарского края во вторник.

В РоссииПробы морской воды на пляжах Анапы соответствуют санитарным требованиямЧитать подробнее

"Идет обработка сорбентом участков, где в море в ходе мониторинга обнаруживают нефтяные пятна. Всего обработали больше 24 тыс. кв. м акватории", - говорится в сообщении.

"Морспасслужба" обследовала к вечеру понедельника более 170 кв. км акватории Черного моря, подчеркнули в оперштабе. Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси в районе затопления носовой части танкера "Волгонефть-212", установлены боновые заграждения.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, в результате было загрязнено 54 км береговой полосы.

Краснодарский край Черное море мазут сорбент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Духовное управление мусульман России отозвало фетву о многоженстве

Лавров обсудил с президентом Сербии взаимодействие в нефтяной отрасли

Теплоход с углем сел на мель в Ростовской области

После разлива мазута в Керченском проливе обнаружены уже 18 мертвых дельфинов

После разлива мазута в Керченском проливе обнаружены уже 18 мертвых дельфинов

Что произошло за день: понедельник, 23 декабря

Полицейские начальники смогут с февраля выдворять мигрантов

Глава Духовного управления мусульман получил прокурорское представление за слова о допустимости многоженства

Глава Духовного управления мусульман получил прокурорское представление за слова о допустимости многоженства

Глава Роспотребнадзора заявила, что нет доказательств лабораторного происхождения COVID

Уголовное дело возбуждено против главы подразделения Центрального ЖКУ Минобороны РФ

Группа AGR отзывает в РФ 55,7 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda

Группа AGR отзывает в РФ 55,7 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2067 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России35 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии126 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });