Более 24 тыс. кв. м акватории Черного моря обработали сорбентом после разлива мазута

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты обработали сорбентом более 24 тыс. кв. м акватории Черного моря после разлива топлива из-за крушения танкеров, сообщили в оперштабе Краснодарского края во вторник.

"Идет обработка сорбентом участков, где в море в ходе мониторинга обнаруживают нефтяные пятна. Всего обработали больше 24 тыс. кв. м акватории", - говорится в сообщении.

"Морспасслужба" обследовала к вечеру понедельника более 170 кв. км акватории Черного моря, подчеркнули в оперштабе. Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси в районе затопления носовой части танкера "Волгонефть-212", установлены боновые заграждения.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, в результате было загрязнено 54 км береговой полосы.