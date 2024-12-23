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Пробы морской воды на пляжах Анапы соответствуют санитарным требованиям

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Пробы морской воды, отобранные на пляжах Анапы, соответствуют санитарным требованиям, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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"Точками отбора морской воды в зоне рекреационного водопользования стали, в том числе пляжи станицы Благовещенской, села Витязево, поселка Джемете, санатория "Высокий берег", центральный пляж Анапы. По результатам лабораторных испытаний все отобранные пробы соответствуют санитарным требованиям", - говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают проведение лабораторного контроля за качеством атмосферного воздуха, питьевой воды, воды открытых водоемов на содержание нефтепродуктов, предельных углеводородов, ксилола.

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15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, в результате было загрязнено 54 км береговой полосы.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы введен режим ЧС.

Утром 23 декабря после шторма мониторинговые группы зафиксировали повторный выброс мазута на пляжи Анапы. По прогнозам специалистов, объем загрязненного мазутом грунта после крушения танкеров может увеличиться до 200 тыс. тонн.

Краснодарский край Роспотребнадзор Черное море Анапа мазут
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