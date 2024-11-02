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В России в сентябре производство риса сократилось в 1,7 раза

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В сентябре крупные российские предприятия произвели 138 тысяч тонн крупы, что на 8% меньше, чем годом ранее (150 тысяч тонн). Наибольший спад отмечен в производстве риса, которое в годовом выражении снизилось в 1,7 раза, до 25 тысяч тонн с 43 тысяч тонн годом ранее.

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Как сообщила "Интерфаксу" заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова, сентябрьский показатель по выработке риса стал самым низким с августа 2020 года, когда производство составило 22 тысячи тонн.

За 9 месяцев было выработано 365 тысяч тонн рисовой крупы, что почти на 9% меньше, чем годом ранее (около 401 тысячи тонн).

"Снижение произошло за счет основного рисосеющего региона - Краснодарского края, где за девять месяцев было произведено 262 тысячи тонн риса по сравнению с 321 тысячей тонн за тот же период прошлого года, - пояснила Глазунова. - Причин тому несколько. Прежде всего, это рекордное производство риса в минувшем сезоне, следствием которого стали высокие переходящие запасы. Влияние также оказали менее благоприятная, чем в прошлом году, ценовая конъюнктура, а также не оправдавшиеся надежды производителей риса на отмену запрета на экспорт. Пока он продлен до конца 2024 года. Определенную лепту внесло и ожидание поставок импортного риса, подешевевшего на мировом рынке в связи с отменой Индией запрета на экспорт".

Производство других основных круп - гречневой и пшена - растет. В сентябре гречки было выпущено 41 тысяча тонн, что на 1,6% больше, чем в сентябре прошлого года, за 9 месяцев - 398 тысяч тонн (на 2,8% больше). Выработка пшена в сентябре в годовом выражении выросла на 16,8%, до 13 тысяч тонн, за 9 месяцев - на треть, до 98 тысяч тонн.

"Наибольшие темпы роста отмечены в производстве овсяной крупы. В сентябре оно выросло на 5,6%, до 9 тысяч тонн, за девять месяцев - в полтора раза, до 59 тысяч тонн", - сообщила Глазунова.

Производство манной крупы в сентябре снизилось до 8 тысяч тонн с 9 тысяч тонн годом ранее, за 9 месяцев - до 68 тысяч тонн с 75 тысяч тонн соответственно. Выработка ячневой крупы в сентябре практически сохранилась на уровне прошлого года - немногим более 4 тысяч тонн, за 9 месяцев незначительно снизилась и составила 39 тысяч тонн.

Производство перловки в сентябре также фактически было на уровне прошлого года - 8 тысяч тонн. Но за 9 месяцев оно выросло на 4,9%, до 64 тысяч тонн. Выработка кукурузной крупы в сентябре увеличилась на 10,7%, до более 7 тысяч тонн, но за 9 месяцев упала на 4,4%, до 60 тысяч тонн.

"В целом же за 9 месяцев крупяные предприятия увеличили производство всех видов круп на 2,6%, до немногим более 1 млн тонн", - сообщила Глазунова.

ИКАР Краснодарский край Ирина Глазунова
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