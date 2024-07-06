РФ продлила запрет на экспорт риса до конца 2024 года

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Россия продлила запрет на экспорт риса и рисовой крупы до конца 2024 года. Соответствующее постановление правительства подписано, сообщается в телеграм-канале кабинета министров.

Проект документа был подготовлен Минсельхозом. Запрет не распространяется на поставки риса в страны ЕАЭС.

РФ запретила экспорт риса 1 июля 2022 года в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае (основное место производства риса в стране), которая произошла в апреле и привела к сокращению урожая риса в России до 797,6 тыс. тонн с 1,076 млн тонн в 2021 году. Запрет был направлен на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой. Он действовал по 31 декабря 2022 года, затем был продлен с 1 января по 30 июня 2023 года, с 1 июля по 31 декабря 2023 года, с 1 января по 30 июня 2024 года.

Как заявлял в конце мая вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, объемы производства риса в РФ увеличиваются. "Но пока они все еще не достигли тех показателей, которые бы нам позволили спокойно себя чувствовать на внутреннем рынке. Поэтому по рису мы пока наше решение по запрету пролонгируем", - объяснял он необходимость продления ограничения.