Введение федерального режима ЧС из-за разлива мазута будет зависеть от рекомендаций специалистов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Введение режима федерального ЧС в связи с разливом мазута на черноморском побережье после крушения танкеров пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет. Все будет зависеть от рекомендаций специалистов, которые работают на местах", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, ситуация останется в центре внимания главы государства.

"Это крупная экологическая катастрофа. Работает комиссия во главе с Савельевым (вице-премьер Виталий Савельев - ИФ), активно работает на месте министр Козлов (глава Минприроды РФ Александр Козлов - ИФ) . Козлов неоднократно докладывал президенту и руководству администрации президента, правительству. Принимаются меры. Масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой. Потребуется время и дополнительные силы и средства для ликвидации последствий", - сказал Песков.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один человек погиб, остальных спасли. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км, наблюдаются повторные выбросы мазута на берег.

Ранее сообщалось, что в зоне ЧС на берегу нашли 18 мертвых дельфинов.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы введен режим ЧС.

Утром 23 декабря после шторма мониторинговые группы зафиксировали повторный выброс мазута на пляжи Анапы. По прогнозам специалистов, объем загрязненного мазутом грунта после крушения танкеров может увеличиться до 200 тыс. тонн.

По данным на вечер понедельника, спасателям и волонтерам удалось убрать более 21 тыс. тонн загрязненного грунта.

Выбросы мазута фиксируют на востоке Крыма с 21 декабря. В Керчи введен режим ЧС муниципального характера, в Ленинском районе объявляли режим угрозы ЧС муниципального характера.

Ранее во вторник пресс-служба МЧС РФ сообщала, что порядка 16 тыс. тонн из 21,2 тыс. тонн загрязненного мазутом песка и грунта с Черноморского побережья Краснодарского края вывезли для утилизации на специализированные предприятия.

В Крыму обследованы, в том числе повторно, 349 км береговой линии от мыса Опук до населенного пункта Яковенково Ленинского района и от населенного пункта Заветное до центральной набережной города Керчи, обнаружены 20 масляных пятен, определены шесть участков проведения работ по сбору нефтепродуктов. В настоящее время в Крыму собраны и вывезены 3,3 тонны нефтесодержащей жидкости.

Глава Минприроды России сообщал, что собственники потерпевших в Керченском проливе крушение танкеров возьмут на себя ответственность по их подъёму и утилизации.

Козлов добавил, что совместно с Минтрансом принято решение добавить технику, она должна приступить к работе в течение суток. На место сбора также доставят около 350 тысяч мешков для уборки мазута, которых должно хватить на 8-9 дней работы.