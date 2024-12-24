Изменение ветра может привести к загрязнению мазутом юго-восточного берега Крыма

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Разлив мазута в Черном море может достичь берега Крыма от Керченского пролива до Феодосийского залива из-за смены ветра в районе крушения танкеров, сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

"Вечером 23 декабря ветер изменился на восточный, что может привести уже к загрязнению берега Крыма от Керченского пролива до Феодосийского залива. Именно на этот район следует обратить особое внимание", - говорится в сообщении на сайте института, где также опубликованы спутниковые снимки разлива мазута в Черном море.

Там отмечается, что сотрудники ИКИ и Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН ведут мониторинг развития ситуации по данным радиолокационного зондирования с помощью спутниковой информационной системы See the Sea, разработанной и поддерживаемой ИКИ РАН.

Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В районе ЧП произошел разлив топлива.

По данным ИКИ РАН, к 21:00 местного времени 15 декабря ветер со скоростью 16 м/с задул с северо-запада в направлении Анапы, чем объясняется перенос мазута и нефтяной пленки вдоль всего побережья от порта Тамань до пляжей Анапы.

"Плотность мазута (0,89 - 1 г/см3 при 20°C) примерно соответствует плотности морской воды на поверхности Черного моря зимой (1,013 - 1,015 г/см3), поэтому мазут не утонул, как предполагали многие, а сильным течением и волнением переносился на восток и юго-восток от места аварии, и уже через сутки достиг берега", - сообщили ученые.

В ИКИ РАН заявили, что к 18-19 декабря ветер изменился на юго-западный, затем на южный, что способствовало переносу нефтяного загрязнения на север и северо-восток. 22 декабря ветер изменился на юго-восточный, что привело к переносу нефтяного загрязнения в сторону Крыма и загрязнению береговой зоны Керченского полуострова.

"К 7 утра 23 декабря направление ветра сменилось на западное, именно этим и объясняется вынос мазутного загрязнения от береговой зоны в сторону моря вдоль всего крымского берега в Керченском проливе", - сообщили ученые.

Ранее сообщалось, что в результате крушения танкеров "Волгонефть" один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. Нефтепродукты вынесло на берег Анапы, загрязнение растянулось на 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы введен режим ЧС.

Спасателям и волонтерам удалось убрать с Черноморского побережья более 21 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта.

23 декабря после шторма мониторинговые группы зафиксировали повторный выброс мазута на пляжи Анапы. По прогнозам специалистов, объем загрязненного мазутом грунта после крушения танкеров может увеличиться до 200 тыс. тонн.