В МЧС заявили о достаточности людей и техники для очистки от мазута Черноморского побережья

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Количества спасателей, волонтеров и техники, задействованных для ликвидации разлива мазута на Черноморском побережье Краснодарского края, достаточно, заявил врио начальника ГУ МЧС России по региону Андрей Потахов во вторник в прямом эфире телеканала "Россия 24".

"У нас каждый день идет мониторинг на определенных участках, с учетом этого передислокация. Сил и средств достаточно. Но каждый день у нас возникают какие-то дополнительные задачи, которые мы прогнозируем сегодняшнего дня на следующий, и с учетом этого наращиваем группировки на тех или иных участках", - сказал Потахов.

Он отметил, что сейчас в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на пляжах Черноморского побережья задействованы более 10 тыс. спасателей и волонтеров, а также свыше 300 единиц техники.

"Мы достаточно эффективно их (задачи по уборке территории - ИФ) отрабатываем. Результат можно увидеть здесь, на месте, на береговой линии", - добавил Потахов.

Ранее сообщалось, что спасателям и волонтерам удалось убрать более 21 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы введен режим ЧС.

Утром 23 декабря после шторма мониторинговые группы зафиксировали повторный выброс мазута на пляжи Анапы. По прогнозам специалистов, объем загрязненного мазутом грунта после крушения танкеров может увеличиться до 200 тыс. тонн.