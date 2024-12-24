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Затонувшие танкеры находились в Керченском проливе, нарушая сезонные ограничения

Затонувшие танкеры находились в Керченском проливе, нарушая сезонные ограничения
Танкер "Волгонефть-239", севший на мель
Фото: Пресс-служба Минприроды России/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Затонувшие танкеры находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"В ходе проверки Ространснадзора установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащие ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что подведомственные Минтрансу России организации продолжают очистку акватории Керченского пролива. С момента аварии танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на предмет загрязнения обследовано более 170 кв. км акватории.

Работы ведутся как в самой акватории, так и на береговой линии. Аварийно-спасательные группы сотрудников отрасли очистили 4,8 тыс. кв. метров пляжей и участков берега, собрав около 14,5 тыс. тонн нефтесодержащих отходов. В устьях рек и лиманах установлено 200 м боновых заграждений.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

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На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы введен режим ЧС.

Утром 23 декабря после шторма мониторинговые группы зафиксировали повторный выброс мазута на пляжи Анапы.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев в понедельник сообщил, что убрать с пляжей нефтепродукты после крушения танкеров планируется до 1 февраля 2025 года.

Минтранс Ространснадзор Керченский пролив
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