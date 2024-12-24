Собственники аварийных танкеров с мазутом обязались поднять их и утилизировать

По данным Минприроды, они также возместят экологический ущерб

Фото: Илья Лазарев/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что собственники потерпевших в Керченском проливе крушение танкеров возьмут на себя ответственность по их подъему и утилизации.

"Согласно информации Минтранса, собственник танкера "Волгонефть-239" юридически подтвердил, что берет на себя ответственность по подъему и утилизации судна. Предложен механизм, как скачать оставшееся в танкере топливо. От второго собственника завтра ожидаем письменное подтверждение, что работа будет организована. Задача - сделать так, чтобы достать мазут, не нарушая экосистемы моря", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

После заседания штаба по ликвидации последствий аварии Козлов в комментарии добавил, что возмещать ущерб также будут собственники судов.

"Светлана Геннадьевна (Радионова, глава Росприроднадзора - ИФ), которая вместе со мной находится в рабочей командировке, проверяла деятельность лабораторий. Потому что наша задача будет в том числе обосновать экологический ущерб, который нанесен нашей природе собственниками этих судов. Это тоже большая работа, ответственная и она будет проделана", - сказал он.

По словам Козлова, сегодня наличие нефтепродуктов наблюдается на протяжении 54 км.

"Это не значит, что это полностью везде сплошное нефтяное пятно, это местами - где-то больше, где-то меньше. Вынос волной пятен продолжается. Только буквально убрали, на следующие сутки - опять выносит", - сказал министр.

По его словам, "труд, который был вчера, кажется напрасным, но на самом деле - нет".

"Потому что, убирая мазут вместе с внешним грунтом, мы не даем ему на солнце нагреться, раствориться и погрузиться еще ниже (в грунт)", - отметил Козлов. Министр добавил, что в этом случае потребуется выемка ещё большего количества грунта.

По данным Минприроды, ликвидация мазута с прибрежных территорий идет с утра до поздней ночи, для чего сформирована группировка из спасателей МЧС, работников коммунального хозяйства, волонтёров, сотрудников муниципальных администраций. Работает спецтехника. Сейчас основное внимание сосредоточено на двух участках: от Благовещенской до Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы - здесь находятся наибольшие площади загрязнений.

Минприроды вместе с Минтрансом приняли решение добавить технику, она должна приступить к работе в течение суток. На место сбора также доставят около 350 тысяч мешков для уборки мазута, которых должно хватить на 8-9 дней работы.

Собираемый грунт вывозят на специализированные предприятия, где размещают на бетонированных и гидроизолированных площадках, чтобы исключить попадание загрязняющих веществ в почву. "Утилизацию ведут двумя способами - микробиологическим: это удаление нефтепродуктов с помощью препаратов, а также термическим - самый загрязненный мазут сжигают в специальных аппаратах. Чтобы ускорить вывоз песка, смешанного с мазутом, принято решение в промзоне Анапы создать временную перевалочную площадку вместимостью 100 тысяч тонн", - сообщает пресс-служба Минприроды.

В Анапе Козлов и Радионова посетили центр помощи птицам, который организовали волонтеры. "Они очищают пернатых от мазута и держат до отправки в зоопарки. Благодаря ежедневной работе добровольцев удалось спасти 972 птицы, 890 из них уже отправили на реабилитацию", - сообщило министерство.

По поручению президента глава правительства Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации ликвидации последствий крушений двух танкеров в Керченском проливе. Визуальный мониторинг береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста ведется непрерывно. В работе задействованы региональные и федеральные ведомства.