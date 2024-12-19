Путин высказался за период охлаждения по потребкредитам для борьбы с мошенничеством

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения Банка России по введению обязательного периода охлаждения по потребительским кредитам между заключением договора и получением денег для борьбы с мошенничеством.

"Кредиты, скажем, до 50 тыс. рублей, пускай выдают, что называется, в режиме онлайн, прямо немедленно. От 50 до 200 тыс. рублей - надо бы дать, безусловно, людям хотя бы несколько часов, чтобы что-то проверить дополнительно и принять окончательное решение. А от 200 тыс. рублей и более - это точно нужно растянуть хотя бы несколько дней", - сказал Путин.

"Я знаю, что эти вопросы обсуждаются и в Государственной думе, и в Центральном банке", - добавил он.

ЦБ в октябре сообщал, что направил соответствующие предложения в Минфин для разработки законопроекта. Предполагается, что для сумм до 50 тыс. рублей период охлаждения устанавливаться не будет. Обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам между заключением договора и получением денег для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей составит четыре часа, для кредитов, превышающих порог в 200 тыс. руб. - 48 часов.

Период охлаждения планируется не применять к ипотечным и автокредитам (если деньги зачисляются сразу на счета автодилеров), а также к образовательным кредитам с участием государства.