Горевший ТЦ "Алания Молл" не был газифицирован

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв газа не рассматривается в качестве причины ЧП в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, сообщил телеканалу "Россия 24" глава Северной Осетии Сергей Меняйло .

"Газ не рассматривается (в качестве причины ЧП - ИФ). Здание "Алания Молл" не газифицировано. По остальным версиям пока говорить не будем, рассматриваем все, что возможно, взрывотехники здание смотрят", - сказал он.

В Следственном комитете сообщали, что, по предварительным данным, в здании произошел взрыв газа, за которым последовал пожар.

Сообщалось, что погибла женщина, еще два человека пострадали.

На месте работает оперштаб. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано.