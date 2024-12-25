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Горевший ТЦ "Алания Молл" не был газифицирован

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв газа не рассматривается в качестве причины ЧП в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе, сообщил телеканалу "Россия 24" глава Северной Осетии Сергей Меняйло .

"Газ не рассматривается (в качестве причины ЧП - ИФ). Здание "Алания Молл" не газифицировано. По остальным версиям пока говорить не будем, рассматриваем все, что возможно, взрывотехники здание смотрят", - сказал он.

В Следственном комитете сообщали, что, по предварительным данным, в здании произошел взрыв газа, за которым последовал пожар.

Сообщалось, что погибла женщина, еще два человека пострадали.

На месте работает оперштаб. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано.

Владикавказ Сергей Меняйло Алания Молл Северная Осетия
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