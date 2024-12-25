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Во Владикавказе в торговом центре при взрыве газа погиб человек

Есть пострадавшие

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - При взрыве газа в торговом центре во Владикавказе до семи человек пострадали и один погиб, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Бытовой газ сдетонировал на четвертом этаже торгового центра "Алания молл", когда сотрудники готовили магазины к открытию. Пострадали до семи человек, один по предварительным данным погиб", - сказали в экстренных службах.

За взрывом последовал пожар, сейчас огнем охвачено около 800 кв. м. торговых и служебных площадей. В здании загорелись третий этаж и крыша, сообщили в МЧС России, подтвердив площадь возгорания. Пожар тушат.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что выехал к ТЦ, на месте развернут оперштаб.

"Информация по пострадавшим: погибла одна женщина. Она во время происшествия находилась внутри. Состояние еще одного пострадавшего уточняется. Его забрали медики, - написал он в Telegram. - Территория оцеплена. На месте работает следственная группа. Идет локализация пожара. Сильное задымление. Идет осмотр помещений на предмет очагов возгораний и по поиску возможно находящихся там людей."

В пресс-службе главы и правительства республики "Интерфаксу" уточнили, что пожар начался на третьем этаже здания.

Прокуратура Северной Осетии сообщила, что контролирует выяснение обстоятельств случившегося в ТЦ "Алания молл".

Владикавказ Алания молл Северная Осетия МЧС
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