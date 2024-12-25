Пожар в ТЦ "Алания Молл" полностью потушен

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили возгорание в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе, сообщила пресс-служба МЧС РФ..

Утром 25 декабря огонь охватил третий этаж и кровлю ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе на площади 800 кв.м. По данным МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР сообщили, что причиной пожара в торговом центре мог стать взрыв газовоздушной смеси.

В свою очередь глава республики Сергей Меняйло сообщил, что здание торгового центра не было подключено к газу.