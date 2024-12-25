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Возможной причиной пожара в ТЦ "Алания Молл" в СК назвали взрыв газа

По данным МЧС, один человек погиб, двое пострадали, открытое горение потушено

Возможной причиной пожара в ТЦ "Алания Молл" в СК назвали взрыв газа
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Во Владикавказе пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Алания Молл", сообщила пресс-служба МЧС. В СК вероятной причиной случившегося назвали взрыв газа.

"Открытое горение ликвидировано. По предварительной информации, один человек погиб, двое пострадавших", - говорится в сообщении.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ранее уточнял, что погибла женщина, которая находилась в здании.

"Следователями и криминалистами совместно с руководителем регионального следственного управления СК России организован выезд на место происшествия в торговый центр "Алания Молл" города Владикавказа, где, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси", - сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Северной Осетии.

Следователи и криминалисты начнут осматривать место происшествия, когда завершат работу экстренные службы.

Площадь возгорания составляла 800 квадратных метров, сообщали ранее в МЧС. Горела в том числе крыша здания.

Владикавказ МЧС СКР Сергей Меняйло Алания Молл Северная Осетия
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