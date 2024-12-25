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Путин соболезнует в связи с крушением азербайджанского самолета в Казахстане

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил соболезнования в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines в Актау, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург президент Азербайджана Алиев. Путин уже созвонился с ним, выразил соболезнования в связи с крушением азербайджанского самолета в Актау", - сказал он на брифинге.

Песков добавил: "Мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе и желаем скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить".

Ранее пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что Алиев узнал о катастрофе лайнера Azerbaijan Airlines, когда уже летел в Петербург и находился в воздушном пространстве России. Он распорядился развернуть самолет и вернулся в Баку.

Пресс-служба Алиева сообщила, что президент Азербайджана по телефону сообщил Путину, что не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге 25 декабря. Главы государств выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, был перенаправлен в Махачкалу и затем в Актау из-за плохой погоды. В Актау перед крушением экипаж подал сигнал бедствия и сообщил об отказе системы управления, а затем запросил аварийную посадку.

На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа. В оперштабе на месте ЧС уточняли, что в самолете было 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шестеро граждан Казахстана и три гражданина Киргизии.

Азербайджан Актау Владимир Путин Дмитрий Песков Казахстан Петербург Ильхам Алиев
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