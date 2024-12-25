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Российских дипломатов направили в Актау для помощи пострадавшим в авиакатастрофе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российские дипломаты командированы в Актау для организации оказания помощи пострадавшим в катастрофе самолета Баку-Грозный, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

Она подтвердила, что на борту упавшего лайнера были и граждане России.

"Мы приносим свои искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказала она.

По ее словам, посольства России в Астане и Баку, генконсульство в Уральске находятся в тесном контакте с представителями компетентных служб Азербайджана и Казахстана.

"Наши дипломаты уже командированы в Актау, в том числе для уточнения информации и организации помощи выжившим соотечественникам", - добавила Захарова.

Крушение самолета в Казахстане

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Актау Казахстан Азербайджан МИД Мария Захарова Астана Уральск
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