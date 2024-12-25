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В распоряжение Госдумы поступили 17 Lada Aura

На них будут ездить председатели думских комитетов и комиссий

В распоряжение Госдумы поступили 17 Lada Aura
Lada Aura
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В пользование Госдумы 25 декабря поступили 17 автомобилей Lada Aura, сообщили журналистам в пресс-службе палаты.

"Сегодня в пользование Государственной Думы поступила очередная партия - 17 машин марки Lada Aura. На Lada Aura пересядут председатели комитетов и комиссий Госдумы", - говорится в сообщении.

В частности, это председатель комитета по контролю Олег Морозов, по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, по труду социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также глава комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктор Пинский.

В пресс-службе напомнили, что спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что российский автопром активно развивается, но нужна дополнительная помощь и поддержка государства. По его мнению, опираясь на нее, компании смогут быстрее наладить выпуск большего количества различных отечественных марок автомобилей. Володин пользуется Aurus, а в нерабочее время ездит на автомобиле "Москвич-3", сообщили в пресс-службе.

Депутаты также пользуются автомобилями Lada Vesta, поступившими ранее, добавили в пресс-службе.

Вячеслав Володин Ярослав Нилов Александр Демин Госдума Олег Морозов Lada Aura Виктор Пинский
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