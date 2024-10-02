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Лидеры думских фракций пересядут на "Аурусы" до конца года

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вице-спикеры Госдумы и лидеры думских фракций до конца 2024 года пересядут на автомобили "Аурус", сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"До конца года руководители фракций Государственной думы и вице-спикеры пересядут на "Аурус": поступит семь машин", - сказал Володин журналистам в среду.

По его словам, первые вице-спикеры Госдумы Александр Жуков и Иван Мельников уже ездят на "Аурусах".

Володин также сообщил, что на автомобили Lada Aura пересядут 17 председателей думских комитетов.

По данным Управления делами президента, такие автомобили поступят в распоряжение Госдумы до конца года.

Вячеслав Володин Госдума
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