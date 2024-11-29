Песков счел, что миссия миротворцев не устранит первопричины конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Для перехода к урегулированию конфликта на Украине нужно решить проблемы, связанные с его первопричинами, этот вопрос глубже, чем направление миссии миротворцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблемы первопричин этого конфликта, и здесь все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на вопрос, допускает ли Россия возможность размещения каких-либо миротворцев на Украине, например, миссии ООН.

"Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Во-вторых, у нас есть абсолютно четкие параметры, необходимые для урегулирования", - заявил Песков.