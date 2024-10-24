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Француз Демон, воевавший в рядах ВСУ, заочно приговорен в РФ к 14 годам колонии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил к 14 годам колонии гражданина Франции Кевина Филиппа Патрика Демона, сообщила в четверг Генпрокуратура РФ.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Демона к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ведомстве.

Француз признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

"В суде установлено, что с февраля по июль 2022 года Демон прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион, где прошел военную подготовку. Француз был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением", - сообщили в прокуратуре.

Демон, по данным ведомства, "принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения".

"Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 315 тыс. рублей", - отметили в прокуратуре.

Генпрокуратура РФ ВСУ Украина Франция ДНР
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