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Глава МЧС заявил, что предстоящий пляжный сезон на Черноморском побережье не под вопросом

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос с загрязнением пляжей Черноморского побережья может быть решен в ближайшее время, сообщил в четверг оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на главу МЧС РФ Александра Куренкова.

"Пляжный сезон не под вопросом (...) Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время. Со стороны моря работы будут проводиться для того, чтобы было как можно меньше выбросов на территории пляжей", - цитирует штаб Куренкова.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС РФ с просьбой привлечь федеральные ресурсы для ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС. 25 декабря губернатор Кубани ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории края.

МЧС РФ Вениамин Кондратьев Черноморское побережье Краснодарский край Александр Куренков Керченский пролив
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