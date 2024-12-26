Глава МЧС заявил, что предстоящий пляжный сезон на Черноморском побережье не под вопросом

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос с загрязнением пляжей Черноморского побережья может быть решен в ближайшее время, сообщил в четверг оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на главу МЧС РФ Александра Куренкова.

"Пляжный сезон не под вопросом (...) Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время. Со стороны моря работы будут проводиться для того, чтобы было как можно меньше выбросов на территории пляжей", - цитирует штаб Куренкова.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС РФ с просьбой привлечь федеральные ресурсы для ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС. 25 декабря губернатор Кубани ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории края.