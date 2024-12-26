Поиск

Минтранс рассказал о подготовке к откачке мазута из затонувших танкеров "Волгонефть"

Минтранс рассказал о подготовке к откачке мазута из затонувших танкеров "Волгонефть"
Работа волонтеров и экстренных служб в Анапе после разлива мазута в Черном море
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Керченском проливе после крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" с мазутом специалисты обследовали почти 300 кв. км акватории, сообщил федеральный Минтранс. Прорабатываются вопросы по откачке остаточных нефтепродуктов из корпусов затонувших танкеров и возможность судоподъемных работ.

В РоссииЗатонувшие танкеры находились в Керченском проливе, нарушая сезонные ограниченияЗатонувшие танкеры находились в Керченском проливе, нарушая сезонные ограниченияЧитать подробнее

За минувшие сутки суда ФГБУ "Морспасслужба" обследовали на предмет загрязнения более 38,8 кв. км акватории, локализовали и очистили от мазута участки в 1,5 тысячи кв. метров. Всего с момента аварии обследовано более 295,4 кв. км акватории, очищено 29,4 тысячи кв. метров. Круглосуточно ведется экологический мониторинг морской поверхности с использованием снимков космических спутников, а также прогнозирование движения загрязнения нефтепродуктами.

Накануне водолазное судно Морспасслужбы эхолотом нашло затонувшую носовую часть "Волгонефти-239". Как только позволила погода, водолазы начали ее осматривать. Кормовая часть "Волгонефть-239" находится на мели в районе мыса Панагия, вокруг нее возведено 250 метров боновых ограждений, предотвращающих возможное распространение нефтесодержащих отходов.

"Сейчас из-за шторма изучение дна и водолазные спуски временно приостановлены, они возобновятся, как только обстановка станет безопасной для погружения", - уточнил Минтранс.

Капитаны морских портов Тамань и Кавказ издали распоряжения с требованием удалить затонувшее имущество. Эти работы возьмут на себя собственники судов. В первую очередь судовладельцы должны разработать планы подъема аварийных танкеров.

Прорабатываются вопросы по откачке остаточных нефтепродуктов из корпусов затонувших танкеров и возможность судоподъемных работ после удаления нефтепродуктов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сергей Боярский опроверг планы ввести штрафы за использование VPN

Ограничена работа аэропортов Москвы и Калуги

Ограничена работа аэропортов Москвы и Калуги

Алексей Лихачев возглавил медиарейтинг бизнес-персон за 2024 год

Путин подписал закон об отчислении 3% от дохода за рекламу в интернете

Магазинам и ресторанам могут резко повысить обязательную долю российских вин

Магазинам и ресторанам могут резко повысить обязательную долю российских вин

Глава Кубани попросил привлечь федеральные ресурсы для утилизации загрязненного грунта

Сбер предложил инвестировать в ДТ и бензин в формате ЦФА на основе данных СПбМТСБ

Поставки мандаринов из Абхазии в РФ в октябре-декабре резко выросли

Поставки мандаринов из Абхазии в РФ в октябре-декабре резко выросли

В ЛНР частично приостановят режим комендантского часа на новогодние праздники

Режим ЧС федерального масштаба объявят после ЧП с танкерами в Керченском проливе

Режим ЧС федерального масштаба объявят после ЧП с танкерами в Керченском проливе
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау39 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2072 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5599 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов175 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова13 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });