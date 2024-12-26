Минтранс рассказал о подготовке к откачке мазута из затонувших танкеров "Волгонефть"

Работа волонтеров и экстренных служб в Анапе после разлива мазута в Черном море Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Керченском проливе после крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" с мазутом специалисты обследовали почти 300 кв. км акватории, сообщил федеральный Минтранс. Прорабатываются вопросы по откачке остаточных нефтепродуктов из корпусов затонувших танкеров и возможность судоподъемных работ.

За минувшие сутки суда ФГБУ "Морспасслужба" обследовали на предмет загрязнения более 38,8 кв. км акватории, локализовали и очистили от мазута участки в 1,5 тысячи кв. метров. Всего с момента аварии обследовано более 295,4 кв. км акватории, очищено 29,4 тысячи кв. метров. Круглосуточно ведется экологический мониторинг морской поверхности с использованием снимков космических спутников, а также прогнозирование движения загрязнения нефтепродуктами.

Накануне водолазное судно Морспасслужбы эхолотом нашло затонувшую носовую часть "Волгонефти-239". Как только позволила погода, водолазы начали ее осматривать. Кормовая часть "Волгонефть-239" находится на мели в районе мыса Панагия, вокруг нее возведено 250 метров боновых ограждений, предотвращающих возможное распространение нефтесодержащих отходов.

"Сейчас из-за шторма изучение дна и водолазные спуски временно приостановлены, они возобновятся, как только обстановка станет безопасной для погружения", - уточнил Минтранс.

Капитаны морских портов Тамань и Кавказ издали распоряжения с требованием удалить затонувшее имущество. Эти работы возьмут на себя собственники судов. В первую очередь судовладельцы должны разработать планы подъема аварийных танкеров.

Прорабатываются вопросы по откачке остаточных нефтепродуктов из корпусов затонувших танкеров и возможность судоподъемных работ после удаления нефтепродуктов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.