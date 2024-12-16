В результате ЧП с танкерами в Керченском проливе произошла частичная утечка мазута

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Утечка нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе произошла частично, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно сообщению, в результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

"Предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично", - говорится в сообщении.

Эту информацию премьеру РФ Михаилу Мишустину доложил вице-премьер Виталий Савельев.

Специалисты ФГБУ "Морспасслужба" Росморречфлота Минтранса, МЧС РФ и других ведомств завершают подготовительные работы по уборке вылившегося мазута. Ведется непрерывный визуальный мониторинг береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста на случай выхода нефтепродуктов для их оперативной ликвидации. Силы и средства МЧС Краснодарского края приведены в полную готовность, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В воскресенье в МЧС поступило сообщение о том, что в Керченском проливе терпят бедствие два танкера - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно.

Спасатели в воскресенье эвакуировали 13 членов экипажа "Волгонефти 212", но один из них погиб. Операция по спасению экипажа "Волгонефти 239" завершилась в понедельник.