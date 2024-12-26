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Глава Кубани попросил привлечь федеральные ресурсы для утилизации загрязненного грунта

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС РФ Александру Куренкову с просьбой привлечь федеральные ресурсы для ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье.

"На переработку песок с нефтепродуктами принимают четыре специализированных предприятия. Они работают в ежедневном режиме на предельной мощности, но для утилизации прогнозируемого объема загрязненного грунта им потребуется много времени. Обратился к Александру Вячеславовичу Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечения федеральных ресурсов в решении этого вопроса", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что вместе с Куренковым и главой федерального министерства природы Александром Козловым они в четверг посмотрели, как идет сбор загрязненного песка, и пообщались с сотрудниками МЧС в поселке Веселовка Темрюкского района.

"Сейчас собрано более 30 тысяч тонн загрязненного грунта, но, по предварительным подсчетам, объем может увеличиться до 200 тысяч тонн. Сегодня важно наладить систему его утилизации", - добавил Кондратьев.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС. 25 декабря губернатор региона ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории края.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Вениамин Кондратьев МЧС РФ Краснодарский край Керченский пролив Александр Куренков
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