Нижний Новгород принял 13 рейсов, следовавших в аэропорты московского авиаузла

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Нижнего Новгорода в качестве запасного принял 13 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла, сообщила пресс-служба правительства региона.

Информация о количестве бортов приведена по состоянию на 17:45 по Москве.

"В настоящее время самолеты получают наземное обслуживание и готовятся к вылету. С пассажирами работают представители авиакомпаний. Был задержан один рейс собственного расписания, остальные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются без отклонений от расписания", - говорится в сообщении.

Росавиация ограничивала работу аэропортов "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", чтобы обеспечить безопасность полетов, во второй половине дня 26 декабря. Аэропортам запрещали принимать и отправлять рейсы. Ограничения отменили в 16:39.