На Смоленской площади заявили о срыве перевода взноса России в Международный Красный Крест

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Россия не смогла перевести добровольный взнос в бюджет Международного комитета Красного Креста из-за санкций США против Газпромбанка, сообщили в российском МИД.

"В результате односторонних принудительных мер в отношении Газпромбанка, введенных Минфином США в ноябре, Российская Федерация столкнулась с препятствиями при осуществлении выплат в бюджеты ряда международных организаций", - сказано в заявлении на сайте ведомства.

"Очередным примером того, как подобные незаконные рестрикции наносят ущерб не только и не столько нашей стране, стал срыв перевода средств российского добровольного взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК)", - отмечается в сообщении.

На Смоленской площади добавили, что российские средства должны были пойти на обеспечение потребностей населения Сирии.

"Российская сторона отмечает разноплановые усилия МККК по оказанию срочной помощи нуждающимся, восстановлению объектов гражданской инфраструктуры и обеспечению доступа населения САР к питьевой воде. Работа на этих направлениях и так долгие годы была существенно осложнена санкционным давлением на Дамаск со стороны Вашингтона и его союзников. Очередные санкции, теперь уже против российского Газпромбанка, лишь усугубят эту ситуацию", - говорится в сообщении.