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Анкара заявляет, что США сделают исключение для Турции из санкций против Газпромбанка

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Турецкие власти сообщили, что американская администрация решила сделать исключение для Турции из санкций против Газпромбанка, передает в пятницу агентство Bloomberg.

"Турция получает от США исключение из санкций против "Газпромбанка", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на турецкие власти.

В четверг поступали сообщения, что разрешение осуществлять платежи за газ через Газпромбанк получила Венгрия.

Накануне глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что "США для обеспечения платежей за газ сделали исключение из недавно введенных санкций против Газпромбанка".

Минфин США в ноябре включил в санкционный список более 50 российских банков, в том числе Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", БКС банк и инвестиционный банк "Синара". После этого Сийярто заявил, что Будапешт пытается определить, как новые санкции США в отношении РФ могут повлиять на энергоснабжение Венгрии. Он отметил, что власти продолжат обеспечивать энергоснабжение Венгрии независимо от какого-либо внешнего давления.

Турция США Газпромбанк
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