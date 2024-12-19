США сделали исключения из санкций против "Газпромбанка" для Будапешта

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - США предоставили Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка с целью позволить Будапешту продолжать платежи за газ, заявил в Нью-Йорке глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом сообщает Bloomberg.

Газпромбанк попал под санкции Минфина США 21 ноября 2024 года. В Будапеште начали изучать, как новые санкции могут повлиять на энергоснабжение Венгрии. 22 ноября Сийярто заявил, что санкции США против Газпромбанка ставят под угрозу энергетическую безопасность целого ряда стран Центральной Европы.

Позднее Сийярто заявлял, что Венгрия и Болгария нашли юридическое и финансовое приемлемое для сторон решение для продолжения транзита российского газа через Болгарию в Венгрию в условиях санкций США в отношении Газпромбанка.

18 декабря OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) опубликовало лицензию сроком до 30 июня 2025 года, которая разрешает транзакции с участием подпавшего под санкции Газпромбанка в области атомной энергетики.

OFAC подчеркнуло, что временное исключение из санкционного режима распространяется на проекты, запущенные до включения ГПБ в SDN List. Речь может идти, например, о транзакциях, связанных с добычей/обогащением урана и производством топлива для АЭС. В отношении новых проектов - в качестве примера приводится строительство станции "Пакш-2" в Венгрии - лицензия не действует, обратило внимание ведомство.