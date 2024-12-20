США дали Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка на три месяца

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан в пятницу заявил, что США предоставили Будапешту исключение из санкций против Газпромбанка на три месяца, передает Bloomberg.

"Орбан заявил, что санкции против Газпромбанка приостановлены на три месяца", - информирует агентство.

Накануне глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что США предоставили Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка с целью позволить Будапешту продолжать платежи за газ. В пятницу турецкие власти также сообщили, что американская администрация решила сделать исключение для Турции из данных санкций.

Минфин США в ноябре включил в санкционный список более 50 российских банков, в том числе "Газпромбанк", банк "ДОМ.РФ", БКС банк и инвестиционный банк "Синара". После этого Сийярто заявил, что Будапешт пытается определить, как новые санкции США в отношении РФ могут повлиять на энергоснабжение Венгрии. По его словам, власти продолжат обеспечивать энергоснабжение Венгрии независимо от какого-либо внешнего давления.