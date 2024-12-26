Под Белгородом в результате атаки дрона по автомобилю ранен боец самообороны

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Белгородской области дроны атаковали два автомобиля, один человек был ранен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вражеский беспилотник ударил по двигавшемуся автомобилю в районе села Черемошное Белгородского района. Бойца самообороны с открытой раной ноги бригада "скорой" доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода", - написал он в Telegram.

У автомобиля повреждены кузов, остекление, кабина и крыша.

"Вторая атака произошла в селе Муром Шебекинского округа. В результате удара беспилотника полностью уничтожен автомобиль", - проинформировал Гладков.

По его данным, водитель не пострадал: в последний момент он успел выскочить из машины.