В Белгородской области в результате атак дронов повреждены четыре автомобиля

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате ударов дронов повреждены несколько автомобилей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"На участке автодороги Белгород-Шебекино дрон нанес удар по грузовому автомобилю, в результате чего у транспортного средства повреждена тормозная система. Движущийся по трассе Муром-Нечаевка легковой автомобиль подвергся атаке дрона-камикадзе - посечен кузов", - написал Гладков.

Еще одна атака была совершена в селе Нечаевка Белгородского района. "В результате детонации беспилотника о дерево у рядом стоящего легкового автомобиля выбито остекление и посечен кузов", - уточнил губернатор.

В Валуйском округе в селе Долгое FPV-дрон ударил по легковому автомобилю - выбиты стекла и посечен кузов.