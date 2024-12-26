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Путин назвал задачей номер один в 2025 году достижение целей СВО

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Россия продолжит достижение всех целей специальной военной операции в 2025 году, будет добиваться успехов на линии боевого соприкосновения, заявил журналистам президент Владимир Путин.

"Разумеется, исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции. Это вообще задача номер один", - сказал он.

"Мы будем добиваться успехов на линии боевого соприкосновения", - добавил президент.

Он также сообщил, что "днем и ночью" интересуется ситуацией на фронте.

"На определенных участках происходят определенные события. Ребята форсируют водные преграды. Где-то они делают это с помощью технических средств, а где-то нет. И я спрашиваю командиров: а как ребята преодолевают эту водную преграду? Вброд. (...) На улице ветрено, а мы с вами стоим - здесь тепло и светло. А ребята вброд идут по грудь в воде и автомат несут сверху", - отметил Путин.

Он заверил, что государство продолжит поддерживать участников СВО.

Владимир Путин СВО
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