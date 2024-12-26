Что произошло за день: четверг, 26 декабря

Заявление Путина о стремлении завершить конфликт на Украине, режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута, закон об отчислении 3% дохода от рекламы в интернете

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине. Президент РФ сообщил, что Россия продолжит достижение всех целей СВО в 2025 году.

- Введен режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Керченском проливе. Введение режима позволит привлечь дополнительные силы и средства и оказать финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.

- На борту разбившегося в Актау самолета еще в полете взорвался кислородный баллон, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев. По словам вице-премьера Казахстана Каната Бозумбаева, официальных версий крушения нет. В результате катастрофы погибли 38 человек. Пострадавших россиян в четверг привезли в Подмосковье.

- Путин подписал закон об отчислении 3% дохода за квартал от распространения в интернете рекламы. Также подписан закон об увеличении штрафов за нарушения ПДД.

- Во всех московских и в калужском аэропортах около 16:00 вводились ограничения на обслуживание рейсов. С 16:39 были отменены ограничения в аэропортах Москвы, с 17:36 - в Калуге.

- ВТБ в ноябре заработал 47,5 млрд рублей по МСФО, что в 3,2 раза больше результата прошлого года.

- ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Гарант-инвест".