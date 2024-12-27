Прилеты и вылеты временно ограничены в аэропорту Грозного

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - План "Ковер" введен в международном аэропорту "Северный" (Грозный, Чечня), там временно ограничены прилеты и вылеты, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор аэропорта Альви Шахгириев.

"Аэропорт закрыт по плану "Ковер", не принимаем и не выпускаем (воздушные суда - ИФ). План "Ковер" был объявлен в 5:08 по московскому времени", - сказал гендиректор.

По словам Шахгириева, часть рейсов задерживается.

Аэропорт "Северный" обслуживает рейсы по 17 направлениям в шесть стран. В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии. Среди обслуживаемых перевозчиков - "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", Uzbekistan Airways, Centrum air, "ЮВТ Аэро", SCAT Airlines и Nordwind.